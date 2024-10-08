شكرا لقرائتكم خبر عن هل عوض ترشيح رحلة 404 للأوسكار عن التحديات التى واجهها الفيلم؟ المخرج يجيب والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان وهران للفيلم العربى فى دورته الـ12 عرض فيلم رحلة 404 ضمن فعاليات المهرجان، وردا عن ما إذا كان ترشيح الفيلم من مصر للأوسكار اعتبره هاني خليفة مخرج الفيلم تعويضا عما واجهه الفيلم تحديات، قال خليفة لـ الخليج 365، إن التعويض الحقيقى هو وصول الرسالة للمتلقى بغض النظر أو برغم ما اقتطع منه.

وأشار هانى خليفة إلى أن المهم هو أن رسالة الفيلم، وصلت برغم أن الحج موجود فى الثقافة الإسلامية وفى الدول الإسلامية وبالتالي الغرب قد لا يستوعب الفكرة لأن الحج غير موجود في ثقافتهم.

وكانت أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن ترشيح فيلم رحلة 404، لتمثيل مصر في الأوسكار 2024، وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها حول هذا الأمر إن الفيلم اختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، مرشحا مصريا، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، الفيلم فاز بجائزتى أحسن ممثلة للنجمة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثالثة عشر فبراير الماضي.