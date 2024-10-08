شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار بعد اعتذاره عن مهرجان الموسيقى : أتمنى أن تعود بشائر السلام على وطننا العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان وائل جسار اعتذاره عن حفل الموسيقى العربية الذى كان من المقرر احياؤه يوم 12 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية، وفى بيان له علق خلاله على الأمر قائلا :" لما كان الأمل أكبر أن يحتمل والماساة اكبر أن تتسع لها المشاعر قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات مهرحان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية بتاريخ 12 أكتوبر، متمنيا أن تعود بشائر السلام على وطننا العربى .





تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلاً غنائيًا وموسيقيا، ويحى الفعاليات 78 مطربًا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولى، نهى حافظ، صابرين النجيلى، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادى (المغرب)، أيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمى (الإمارات)، على الحجار، مى فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا )، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن )، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، احمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مى حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى(سوريا )، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان".

كما يتضمن 18 عازفا وهم: صوليست أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور (تشيللو)، إيهاب صبحى (كمان )، محمد ظهير ( كمان )، جمال عبد المنعم (قانون)، مايسة عبد الغنى (قانون)، يحيى المهدى (تشيللو )، سعيد كمال (كمان)، محمود سرور (كمان)، عمر خيرت ( بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، وائل النجار (أكورديون)، اسلام القصبجى (عود)، سعيد الأرتيست (ايقاع)، ياسر معوض (ايقاع)، ماجد سرور (قانون)، مصطفى داغر (كمان)، و5 مؤلفين الموسيقيين هم: خالد حماد، ممدوح سيف، وحيد الخان، عمرو اسماعيل، السيد خالد.

وتشارك 33 فرقة وهى: الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، الفرقة الموسيقية قيادة عادل عايش، الفرقة الموسيقية بقيادة علاء عبد السلام، فرقة الحفنى بقيادة هشام نبوى، اوركسترا سينى سيمفونى بقيادة أحمد عويضة، الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى، الفرقة الموسيقية بقيادة سعيد كمال، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى، الأوركسترا بقيادة أحمد عاطف، الفرقة الموسيقية بقيادة أميرعبد المجيد، الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى، أوركسترا هاثور السيمفونى بقيادة أحمد فرج، الفرقة الموسيقية بقيادة تامر فيظى، فرقة الموسيقى العربية للتراث، الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبد الحميد، الفرقة الموسيقية بقيادة حازم القصبجى، الإيقاعات الشرقية، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الحضرة، سعيد عثمان وفرقته شموع، التخت العربى، أعز الناس، فرقة أحمد العمرى، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة، الانشاد الدينى، ام كلثوم للموسيقى العربية، كنوز، تقاسيم، فرقة عزيز جورج، مقام (فلسطين)، فرقة تراث سيد درويش قيادة محمد حسن سيد درويش، كريشندو (المغرب).

بالإضافة لـ 21 قائدا للفرق وهم أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوى، أحمد عويضة، محمد الموجى، سعيد كمال، ناير ناجى، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد، مصطفى حلمى، أحمد فرج، تامر فيظى، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجى، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلى، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.

