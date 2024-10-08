قبل عرضه في السينمات.. طرح البرومو التشويقي لفيلم المخفي بطولة عمرو عبدالجليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول لفيلم المخفي، بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان الشاب أحمد سلطان.

ونشرت الشركة المنتجة، مقطع فيديو لبرومو فيلم المخفي، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "‎حلمي وراه سر مخفي، ده اللي هتكشفه الأحداث، ‎استنوا فيلم المخفي قريبا بجميع دور العرض في الوطن العربي".

تدور أحداث فيلم المخفي حول شاب يبدأ حياته العملية بعد التخرج من الجامعة، لكنه يقع في كثير من المشاكل، بسبب التعامل بصدق وحسن نيه، ويتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويشارك في بطولة فيلم المخفي، عدد من نجوم الفن وهم: عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمد محمود، محمود حافظ، بدرية طلبة، الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أحمد عبد الله وإخراج محمد الشورى.

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