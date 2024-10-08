القاهره - الخليج 365
الفنان يوسف الشريف سوف يغيب للعام الرابع على التوالي عن دراما رمضان، منذ مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، وذلك رغم إعلانه عن التعاقد على عمل درامي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، من إخراج أحمد مدحت.
ويأتي استبعاد المسلسل من المشاركة في رمضان المقبل لأسباب عدة منها عدم البدء في كتابة المسلسل حتى الآن، إضافة لعدم التعاقد مع أي من فريق العمل، وانشغال يوسف الشريف في تصوير فيلمه الجديد "ديربي الموت" في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن يستمر تصويره حتى أوائل العام المقبل 2025، لما فيه من أحداث تحتاج وقتاً في تصويرها.
فيلم "ديربي الموت"، من المقرر عرضه في السينمات خلال عام 2025، والعمل من إنتاج صندوق بيج تايم، تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية، ويعود به الشريف للسينما بعد غياب ست سنوات حيث كان آخر أعماله السينمائية، هو فيلم "بني آدم"، وعرض عام 2018، وضم كلًا من: هنا الزاهد، محمود الجندي، أحمد رزق، مي سليم، وغيرهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر خروج يوسف الشريف من السباق الرمضاني للعام الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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