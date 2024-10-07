شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبيد الدالى يجرى عملية قسطرة وتركيب دعامات للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مجدى عبيد الدالي الشهير بأبو الروس عن دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "فى مستشفى مبرة مصر القديمة لعمل قسطرة وتركيب دعامات وبالونة لشرايين القلب اللى مليان محبة، وهاخرج من العمليات للرعاية المركزة المسماة بغرفة الإنعاش.. ده إن عاش".





وتابع مجدي عبيد: "حد عاوز حاجة منى قبل ما أدخل، مش برضه الناس لبعضيها، ماجراش حاجة يعنى".

الفنان مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها "أفراح القبة" و"بدون ذكر أسماء" و"أبو العروسة 2"، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986، ومن العروض المسرحية التي قدمها : قوم يا مصري، وحكاية الفلاح عبد المطيع، ورحلات بن بسبوسة، وشباك مكسور.