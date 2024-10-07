"سحب على سيارة" و"مغنية عالمية تحيي الافتتاح".. كواليس الدورة الخامسة لـ"موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للدورة الخامسة من فعاليات "موسم الرياض" المقرر افتتاحها يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري.

كشف تركي عبر حسابه على "انستجرام" عن السحب على سيارة فاخرة في افتتاح موسم الرياض وعلق: "فرصة ما تتفوت، احجز تذكرتك لحضور افتتاح موسم الرياض وادخل السحب على سيارة".

نشر تركي مؤخرًا مقطع فيديو يروج للدورة الخامسة من فعاليات "موسم الرياض"، ظهر خلاله وهو يقوم بالترحيب بالوافدين بجملته الشهيرة "أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض"، وسط ظهور عدد من العائلات السعودية الذين حرصوا على حضور العديد من الفعاليات التي شهدتها الدورات السابقة لموسم الرياض، مع وعود تركي بمواصلة إقامة العديد من الفعاليات العالمية على أرض المملكة.

وعلق تركي على الفيديو: "جهزوا نفسكم لمغامرات مختلفة تأخذكم لعالم مليان إبداع، هالسنة في موسم الرياض كل حلم يصير حقيقة، يبدأ الموسم يوم 12 أكتوبر، سحر الموسم سيحملك بعيدًا".

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي 12 أكتوبر الجاري، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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