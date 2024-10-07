شكرا لقرائتكم خبر عن راشيل زيجلر بعد عام على العدوان الإسرائيلى: لا أستطيع رؤية الأطفال يموتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد اتخذت النجمة العالمية الشابة راشيل زيجلر، التي من المقرر أن تلعب دور البطولة في فيلم "Snow White" المعاد إنتاجه من إنتاج شركة ديزني، موقفًا ثابتًا من أجل فلسطين.

وواجهت زيجلر تالكثير من الخلافات مع عدة أشخاص بما في ذلك زميلتها في بطولة العمل الجديد الممثلة الإسرائيلية التي خدمت في قوات الدفاع الإسرائيلية جال جادوت، التي تلعب دور الملكة الشريرة.

وأوضحت زيجلر لـ موقع Variety، أن موقفها في دعم الجانب الفلسطيني متجذر بعمق من إنسانيتها، حيث صرحت قائلة: "لا أستطيع أن أشاهد الأطفال يموتون، لا أعتقد أن هذا يجب أن يكون موقفاً طبيعيًا".

وأشارت زيجلر قائلة:" أنا مسؤولة فقط عما أشعر به، وأنا مسؤولة أيضا عن كيفية تصرفي بناء على ذلك خاصة مع مرور عام منذ 7 أكتوبر، لكنني كنت أتابع هذا العدوان لسنوات عديدة، مثلي كمثل العديد من الناس، وأشعر بالحزن الشديد إزاء خسارة الأرواح التي نراها مع هذه الأعداد الجنونية من القتلى".