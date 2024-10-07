زينة تُنهي تصوير “بنات الباشا” في وقت قياسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أقل من شهر وفي زمن قياسي انتهت الفنانة زينة من تصوير فيلمها الجديد “بنات الباشا” والذي بدأت تصويره منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتنهيه في 22 يوماً فقط.

وأعلن المخرج ماندو العدل انتهاء تصوير الفيلم، ليصبح جاهزًا للدخول في أعمال الميكساج والمونتاج، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر العدل صورة لفريق العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها: الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا، شكرًا لكل الأقسام، أنتم شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدًا بالشغل معاكم، جيجي ومنى ونادية وياسمين ونهال ونور وملك وزينب، أبطال الفيلم.. هتوحشوني جدًا يا رب الفيلم يعجبكم، وعلى رأي أستاذ خان الله يرحمه NEXT”.

كانت زينة قد نشرت عدة صور من كواليس تصوير الفيلم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام، مُعلنةً بداية تصويرها للعمل المرتقب طرحه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فيلم بنات الباشا، تلعب بطولته زينة وصابرين وأحمد مجدي، وانتصار، والعمل مقتبس من رواية “بنات الباشا”، وصدرت هذه الرواية عام 2021، وحققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق، وأحداثها تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول مدينة صغيرة، ومركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، الفيلم قصة نورا ناجي، وإخراج ماندو العدل.