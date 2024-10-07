شكرا لقرائتكم خبر عن فريق دنيتنا للغناء على المسرح الصغير بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل غنائي لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين 7 أكتوبر على المسرح الصغير.



فريق دنيتنا للغناء

ويتضمن البرنامج باقة من أروع الأغاني الوطنية ومزيجا من المنوعات الغنائية العربية ومنها يمامة حلوة، مشربتش من نيلها، الله أكبر كبيرا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوي، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، على قد مجينا، قولي عملك إيه، كلمني طمني، يالي سامعني، كلمات، بنات إسكندرية.

أداء الفنانين جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهي علاء، مصطفي عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام، محمد أحمد وصفاء مصطفى.

يذكر أن فريق دنيتنا يضم عددا من المواهب والأصوات المميزة من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر وفاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك الفريق فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينة تطوان بالمغرب عام 2018، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية.