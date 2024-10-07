بالأسود مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأسود.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كالعادة تجنن، ملكة، فستان ولا أروع، قمر وأحلى من القمر، ياجمال تفاصيلك، أجمل ما شافت عيني، جميلة".

يذكر أن مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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