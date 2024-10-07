شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف تفاصيل ورشته بمهرجان ظفار المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج خالد جلال تفاصيل ورشته بالدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح.

وقال المخرج خالد جلال: أقدم ورشة بعنوان "الارتجال المسرحي من الفكرة إلى العرض" وتعتبر الورشة هي تطبيق لمدرسة التي أتبعها في مركز الابداع الفني بالقاهرة والذي تخرج منه عشرات النجوم منذ بدايته سنة 2002 حتي الآن، وفكرتها عن كيفية تحويل الفكرة عبر الارتجالات إلى عرض مسرحي، وتحويل الممثل إلى شريك في صناعة العرض المسرحي وذلك عبر الارتجال بدء من الفكرة إلى العرض المسرحي.

يذكر أن خالد جلال هو مخرج مسرحي كبير، له العديد من الأعمال الناجحة، ويلقب بالجواهرجي، حيث أنه يمتلك عين ثاقبة يكتشف بها نجوم المستقبل وذلك من خلال إدارته لمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لنجد أن معظم النجوم الموجودة الآن على الساحة الفنية هم من إكتشاف خالد جلال، فكان قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي في شبابه وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.