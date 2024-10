شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم محمد محمود عبد العزيز فى كواليس مسلسل "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المعلم محمود شرشر، شخصية في مسلسل برغم القانون، الجمهور أحبها وتعلق بها لطيبته ومحاولة كشف كل أكاذيب أكرم "محمد القس" لليلى "إيمان العاصى"، ويقدم الشخصية الفنان محمد محمود عبد العزيز، وعلى الرغم من أن المشاهد كلها بها حزن ودراما ولكن في الكواليس وقبل تصوير المشهد كان يخفف محمد محمود عبد العزيز الضغط بخفة دمه وحركاته الكوميدية، مثل مشهد في أولى الحلقات بتواجد حريق في مطبخ شقة ليلى، ويسرع في إنقاذ نجل ليلى وقبل المشهد ظل يضحك لتخفيف التوتر.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من: هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.