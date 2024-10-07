هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "كتكوتة السنيما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ونشرت هنا، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الوضع الليلي للعبة قيد التشغيل في أبو ظبي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الأجمل بالعالم"، "قمر 14"، "ما اجملك شبه الملايكة"، "منورة يا هنا"، "أحلى هنا في الدنيا"، "جميلة للأبد"، "كتكوتة السنيما المصرية".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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