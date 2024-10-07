إلهام شاهين عن تصريحها بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية: حل مؤقت حقنًا للدماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن حقيقة ما تقصده من تصريحاته الأخيرة، حول حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وذلك على هامش تكريمها في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

وردت إلهام شاهين، في تسجيل صوتي منسوب لبرنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "قلبي موجوع على إخواننا في لبنان وفلسطين، وحل الدولتين دي مسائلة مؤقتة يعني حقنا للدماء، أولًا في دول كتير في أوروبا اعترفت بفلسطين وعايزين قيام الدولة وقولنا الشعوب العربية لن تهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية".

وأضافت: "المكاسب القريبة اللي ممكن نحصل عليها هي قيام دولة فلسطين حتى لو لسة إسرائيل موجودة، وممكن بعد كده لو قدروا يخرجوا 7 مليون اسرائيلي من فلسطين هيبقى انجاز عظيم والمنطقة العربية كلها هتبقى مبسوطة وممتنه".

وتابعت: "إسرائيل عدوة للوطن العربي كله، وده كلامي المقصود منه وكل كلامي تعاطف مع دولة فلسطين ولبنان وما يحدث للدول العربية، وأنا أول واحدة ضد إسرائيل".

وكانت إلهام شاهين قالت في كلمة خلال تكريمها ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما: "احنا في المنطقة العربية تعيش على صفيح ساخن، قلوبنا موجوعة ونفسي كلنا نوصل صوتنا للعالم كله، الحل بسيط حل الدولتين تبقى في دولة فلسطين ودولة إسرائيل موجودة".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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