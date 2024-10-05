هدى المفتي لـ"الخليج 365": تجمعني كيمياء بـ أحمد مالك و"مطعم الحبايب" تجربة مميزة

ياسر رشاد - القاهرة - هدى المفتي ، فنانة شابة قدمت العديد من الأعمال الناجحة وآخرهم مسلسل مطعم الحبايب أمام النجم أحمد مالك، إذ جسدت دور "وديدة" وهي "خبيرة تذوق" بعدما تشارك في مسابقة "طبخ" وتتسبب في إصابة لجنة التحكيم بالتسمم، تضطر للعمل في مطعم والدها وتكتشف سرًا كبيرًا.

وخلال حديثها لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، تكشف هدى المفتي ، كواليس مشاركتها في مطعم الحبايب، قائلة:" في البداية الدور اتعرض عليا وعجبني الورق لأنه له علاقة بعالم المطبخ وأني هكون شيف، وبالنسبة لي ده دور مميز وعمري ما قدمته من قبل ".

هدى المفتي



وعن التحضيرات لشخصية "ديدي" في مطعم الحبايب، قالت:" بدأت أحضر عن طريخ دخولي المطبخ كتير، وأثناء فترة التحضير قابلت شيف شهير علمني أشياء كثيرة وأهمهم فن الطبخ والتقطيع، وبالنسبة لشخصيتي خلال الأحداث بدخل المطبخ ومش بعرف أطبخ كويس ومع الوقت بيحدث تطور فكنت بتعلم حاجتين، الأولى ازاي أبوظ الأكل وازي اعمله صح، والثانية كيفية استعمال أدوات الطبخ بالطريقة الخاطئة والصحيحة وحقيقي استمتعت جدا بالتجربة وكانت جديدة بالنسبة لي ".

وتحدثت هدى المفتي لـ "الخليج 365" عن علاقتها بالمطبخ، قائلة:" أنا بحب الطبخ جدًا وبفضل عمل الخضار على طريقتي الخاصة مثل المسقعة، البامية والبطاطس".

هدى المفتي



وكشفت "المفتي"، عن استعدادها لتقديم أي عمل جديد، قائلة:" بذاكر وبقرأ كتير، ودايمًا عندي إيمان أن أي تعب يأتي بعده النجاح، إضافة إلى أني عمدي فريق كبير دايمًا يوجهني بالأنسب لي وأوقات كتير بقتنع بنصايحهم ".



وعن الكيمياء التي جمعتها بالفنان أحمد مالك، قالت هدى المفتي:" أحمد ممثل ذكي جدًا ومثقف وناجح ولديه نضج فني، التمثيل بالنسبة له دور مهم في حياته، وأنت بحس أن أهم شئ الكيمياء مابين الممثلين لأنها قادرة بشكل كبير على نجاح العمل مهما كانت صعوبته ".

هدى المفتي



كما تحدثت هدى المفتي من خلال "الخليج 365" عن نجاح دورها في مسلسل مفترق طرق، بطولة النجمة هند صبري، إياد نصار، وقالت:" سعيدة للغاية بالدور وكانت تجربة جديدة وفريدة بالنسبة لي وحقيقي ردود فعل الجمهور فرحني، وشخصية “حنفي” التي جسدتها كانت مختلفة تمامًا عن أي دور قدمته ".



واختتمت "المفتي" حديثها مع "الخليج 365"، عن تشابهه بعض الأفكار في مطعم الحبايب ومسلسل عمر أفندي، قائلة:" العمل فيه سرداب أو باب سحري، ولكن مختلف تمامًا عن عمر أفندي، وأنصح بمشاهدته لمعرفة وجه الاختلاف بينهما، مؤكدة أن الأخير حقق نجاحًا كبيرًا وأحمد حاتم وآية سماحة شاطرين جدا وسعيدة بالنجاح الذي حققه ويستحق الضجة التي صنعها ".

مسلسل مطعم الحبايب



تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، بطولة الفنان أحمد مالك ، الفنانة هدى المفتي، يعد أول عمل تدور فكرته حول عالم الطبخ بكل تفاصيله .

يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 12 حلقة، حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض الشاب العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.