أحمد مالك لـ "الخليج 365" : مطعم الحبايب تجربة ممتعة ويطرح فكرة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - مسلسل مطعم الحبايب، بطولة الفنان أحمد مالك ، الفنانة هدى المفتي، يعد أول عمل تدور فكرته حول عالم الطبخ بكل تفاصيله .

وتدور أحداث المسلسل حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض الشاب العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.

أحمد مالك



وخلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، تحدث الفنان أحمد مالك عن تفاصيل الشخصية والهدف من خوض هذه التجربة الجديدة، قائلًا:" تحمست للمشاركة في مطعم الحبايب لأنه بيطرح فكرة وعالم جديد وهو الطبخ ".

وعن التحضيرات لهذه التجربة الجديدة، قال:" استعديت للدور عن طريقة أني قضيت وقت طويل داخل سلسلة مطاعم في مصر لمدة أسبوع وسط الشيفات حتى أخذ نبذة وفكرة عن تفاصيل هذا العالم الممتع ".

أحمد مالك

وأضاف أحمد مالك، قائلًا:" في عالم التمثيل أي تحدي في تقديم شخصية مختلفة بيفتح أبواب جديدة، وبالنسبة لتجربة المطبخ أنا استفدت منها جدًا وكانت ممتعة للغاية ".

وكشف "مالك" خلال حديثه لـ "الخليج 365" عن كيفية اختياره للأدوار والشخصيات التي يقدمها خلال أي عمل فني، قائلًا:" بختار أدواري بالشكل الذي يتحدى النمط اللي الناس شيفاني بيه حتى أثبت أني ممثل متكامل أستطيع تجسيد أي شخصية مهما كانت صعوبتها ".

تحدث أحمد مالك عن السينما والدراما، قال:" الشاشة الكبيرة مختلفة تمامًا، ولكن في ظل وجود عالم الديجيتال والانترنت والتكنولوجيا الحديثة أصبح هناك خيط رفيع بين السينما والدراما والفرق بينهما بسيط ".

أحمد مالك



واختتم أحمد مالك حديثه لـ "الخليج 365" كاشفًا الأعمال المقرر المشاركها بها خلال الفترة القادمة، وقال:" بحضر عمل سينمائي مع الفنانة آية سماحة والمخرج كريم شعبان مقرر أن يظهر للنور قريبًا، إضافة إلى مسلسل تلفزيوني مع الشركة المتحدة سوف يعرض ضمن الماراثون الزمضاني المقبل 2025 ".

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، تدور أحداثه في إطار الـ 12 حلقة، حول عالم الطبخ، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.