شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور: إسناد البطولة للشباب في الدراما أبرز إيجابيات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد محمود عبد الشكور، إنه على مستوى الدراما التليفزيونية في دراما 2024، كان أفضل ما عرض هو مسلسل "الحشاشين" لأنه عمل كبير ومتكامل العناصر، مشيدًا بضخ مواهب شابة على الشاشة في مجال الدراما التليفزيونية مثل أحمد داش وعصام عمر وسلمى أبو ضيف، متمنيًا أن يستمر إسناد بطولات لهذه الأسماء المميزة، لأنها من أبرز الظواهر الإيجابية في 2024.

وأكمل محمود عبد الشكور أنه على مستوى الدراما السينمائية هناك زيادة طفيفة في عدد الأفلام المعروضة التي وصلت إلى 44 فيلمًا بما فيها فيلم "رفعت عيني للسما" مع طفرة هائلة في الإيرادات ظهرت في الجزء الثالث من ولاد رزق الذي تجاوز 260 مليون جنيه في مصر والنجاح العدوي لجزئي الحريفة وفي نفس الموسم ونجاح كبير، وضخم لفيلم رومانسي هو "الهوى سلطان"، ولا شك أن طفرة الإيرادات عنصر إيجابي، فإذا أضفنا جائزة العين الذهبية لفيلم رفعت عيني للسما، وعرض أفلام مصرية في مهرجانات كبرى مثل السيد رامبو فإن هناك أسباب للتفاؤل.

وأضاف محمود عبد الشكور أن هناك اسم مميز في عام 2024 هو هشام ماجد، وهو يستحق هذا النجاح، متمنيا أن يواصل العمل بمزيد من الأعمال النجاحة في العام الجديد، حيث قام ببطولة 3 أفلام في 2024 ومسلسل مبهج .

هشام ماجد سجل اسمه كواحد من نجوم الشباك البارزين في السينما هذا العام بعدما قدم بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في موسم عيد الفطر السينمائى وحقق العمل إيرادات تخطت 60 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد والطفل جان رامز ومن تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

وفى موسم الصيف السينمائى هذا العام، نافس هشام ماجد بثانى أفلامه هذا العام وهو "إكس مراتى" والذى حصد إيرادات ضخمة تخطت 92 مليون جنيه، وشارك هشام بطولة الفيلم محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، على صبحى، محمد أوتاكا، عماد رشاد، ألفت إمام، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.

ويختتم هشام ماجد عام 2024 الذى يعد الأفضل بالنسبة له، بفيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى ينطلق في السينمات يوم 26 ديسمبر الجارى، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.