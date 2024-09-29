شكرا لقرائتكم خبر عن عرض السلم والثعبان وعُمر المختار وقشر البندق في مهرجان الجونة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

يشهد برنامج عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عن عرض 3 أفلام ضمن عروض أفلام كلاسيكية بالمهرجان وهي كالتالي

السلم والثعبان

Snakes and Ladders

طارق العريان | مصر | 2001 | العربية | 100

حازم شاب متعدد العلاقات النسائية، لا يؤمن بالحب، وفشل في زيجته الأولى. عندما يقابل ياسمين، الفتاة الرومانسية الجادة، يسعى لإضافتها إلى قائمة انتصاراته العاطفية، لكن للحب حسابات أخرى.

عُمر المختار

Lion of the Desert

مصطفى العقَّاد | الولايات المتحدة، ليبيا | 1981 | الإنجليزية، العربية، الإيطالية | 173 د

في عام 1929، يُعيّن الديكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني الجنرال رودولفو غراتسياني واليًا على المستعمرة الليبية للقضاء على المقاومة التي يقودها زعيم حركة التمرد عمر المختار.

قشر البندق

Nutshell

خيري بشارة | مصر | 1995 | العربية | 120

لمواجهة انخفاض إيرادات الفندق الذي يديره يلجأ رؤوف إلى الإعلان عن مسابقة لتناول أكبر كمية من الطعام بهدف جذب المزيد من النزلاء، لكن يتكالب على الاشتراك المئات من الفقراء وتتحول المسابقة إلى مأساة.