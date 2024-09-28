رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة حورية فرغلي، على تهنئة نادي الزمالك بحصد بطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة على الأراضي السعودية.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على "إنستجرام": "الزمالك سوبر إفريقيا، وهارد لك للأهلي".

فيما كتبت حورية، عبر نفس التطبيق: "ألف مبروك لنادي الزمالك".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.