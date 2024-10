وفاة ماغي سميث نجمة هاري بوتر وداونتون آبي

توفيت الممثّلة البريطانيّة الشّهيرة ماغي سميث، التي اشتهرت بأدوارها في فيلمي هاري بوتر وداونتون آبي، عن عمر يناهز التّسعة والثّمانين عامًا.

وأكدت عائلتها أنّ سميث توفّيت بسلام في المستشفى يوم الجمعة، محاطة بالأصدقاء المقرّبين والعائلة.

وفي بيان صادق، أعرب أبناها، كريس لاركن وتوبي ستيفنز، عن حزنهما: “لقد كانت شخصيّة شديدة الخصوصيّة، وكانت مع الأصدقاء والعائلة في النّهاية. لقد تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبّين، جميعهم حزانى للغاية”. بفقدان أمّهم وجدّتهم غير العاديّة.”

ولدت سميث في الثّامن والعشرين من ديسمبر ١٩٣٤ في إسيكس، وامتدّت مسيرتها التّمثيليّة اللامعة على مدى سبعة عقود. أمضت سنواتها الأولى في أكسفورد، حيث بدأت دراسة التّمثيل في السّادسة عشرة عامًا فقط.

بحلول عام ١٩٥٢ ظهرت سميث لأوّل مرّة على المسرح في دور فيولا في الليلة الثّانية عشرة لشكسبير، ممّا يمثّل بداية رحلة غير عاديّة جعلتها تصبح واحدة من أشهر الممثّلات في بريطانيا.

جاءت انطلاقتها في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، مع ترشيحها الأوّل لجائزة البافتا لفيلم Nowhere to Go.

حصلت على شهرة دوليّة بفوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثّلة عام ١٩٦٩ عن فيلم The Prime of Miss Jean Brodie، ثمّ أعقب ذلك بجائزة أفضل ممثّلة مساعدة عن فيلم California Suite عام ١٩٧٨..

اكتسبت سميث شهرة عالميّة لتصويرها شخصيّة البروفيسور ماكجوناجال في سلسلة هاري بوتر وشخصيّة الأرملة البارعة الكونتيسّة فيوليت كراولي في دير داونتون.

كما أعربت عائلة سميث عن امتنانها للموظّفين في مستشفى تشيلسي وويستمنستر لرعايتهم خلال أيّامها الأخيرة.

سوف يُذكر إرث السّيّدة ماغي سميث إلى الأبد من خلال مساهماتها الهائلة في السّينما والمسرح والتّلفزيون، إذ تركت عروضها علامة لا تمحى على الجماهير في جميع أنحاء العالم.