إلهام الفضالة امرأة متسلطة.. اقرأوا التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إلهام الفضالة في شخصية الشقيقة الكبرى المتسلطة التي تطمح إلى تغيير واقع العائلة مهما كان الثمن في الكوميديا الخليجية “خواتي غناتي” من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري.

تدور أحداث العمل في بيت بدر أبو البنات (أحمد مساعد)، الذي يعيش مع بناته الأربعة مقعداً وحيداً بعد وفاة زوجته التي توفيت في ظروف غامضة. رغم أن هذة العائلة هي متوسطة الحال، إلاّ أن تمرّد الابنة الكبرى غيداء (إلهام الفضالة) على واقعها يجعلها تدعي الثراء، وتزيف وضعها الاجتماعي، وتغسل عقول شقيقاتها الثلاثه صفاء، وفاء وهناء لكي يتاح لهن الزواج برجال أثرياء من العائلات الغنية، وهي تؤكد باستمرار على أهمية المظهر من خلال شراء أغلى الملابس والماركات لهن، حتى وإن كان ذلك مرهقاً مادياً ونفسياً لهم، ويتطلب الكثير من التضحيات والتنازلات. كما أن هوس غيداء في الثراء، يدفعها إلى إجبار شقيقاتها على العمل في وظائف يخالطن فيها الطبقة المخملية، سعيا منها لتحقيق أهدافها وإن كان ذلك على حساب حياتهن ومشاعرهن.

إلهام الفضالة.. أنانية ومسيطرة!

تراهن إلهام الفضالة على العمل الذي يخاطب العائلة الخليجية ضمن خلطة تجمع الكوميديا والتراجيديا والدراما. وتتوقف عند شخصية غيداء لتقول “أنها تحب شقيقاتها ووالدها لكن هذا الحب أناني، لدرجة أنها تصادر قرار شقيقاتها الثلاثة في اتخاذ الخيار في شأن مستقبلهن، لتنفيذ ما تخطط له، وما تراه هي مناسباً لهن”. تشير إلى “أن إحدى شقيقاتها (شبنم خان) عنيدة، ولا تستطيع التحكم بها، بينما تتمكن من السيطرة على شقيقتها الأخرى (شهد الياسين) التي تنفذ كل مخططاتها على أكمل وجه”. وترى الفضالة أنها عمدت منذ سنوات على تقديم هذه الخلطة الدرامية المتنوعة، “لأن في كل بيت يجتمع أشخاص بمواصفات مختلفة، بينهم النكدي والحنون والعصبي والكوميدي وهذا ما نحاول أن نبرزه في أعمالنا”، معتبرة أن “ميزة العمل أن يكون كذلك ويتمتع بخط درامي وآخر رومانسي وثالث تراجيدي وهكذا”.

شهد الياسين.. طيبة وعديمة الخبرة!

توضح شهد الياسين أن “صفاء شخصية طيبة صافية ونقية، لا خبرة لها في الحياة، لذلك تراها تسير خلف غيداء بشكل أعمى، وتكتشف متأخرة أن ما تقوم به هو تدمير لبيتها وتهديد لعلاقتها الزوجية، وهي تتدارك الأمر إنما بعد خراب مالطا”. تتوقف عند المشاهد التي تجمعها بالممثل عبد الله بهمن، لافتة إلى “أننا التقينا في أكثر من عمل سابقاً، لكنها المرة الأولى التي تكون معظم مشاهدنا معاً”. في المقابل، تلفت إلى أن “هذا لقائي الثاني بإلهام الفضالة في السنوات الأخيرة، إذ التقينا في مسلسل “عداني العيب” قبل بضع سنوات، سبقه لقاء في بداياتي قبل نحو عقدين من الزمن”. تثني على التعاون مع المخرج سائد الهواري، وتقول: “أطلق عليه لقب “ملمع النجوم”، لأن الفنان يظهر بعدسته بشكل مختلف، ويوصل لنا الأفكار ببساطة ومن دون تعقيد”.

فهد باسم.. حائر بين نارين!

يعرب فهد باسم عن سعادته بالتجربة مع الشركة المنتجة وفريق العمل والمخرج سائد الهواري ومع النجمة إلهام الفضالة، ثم يتطرق إلى دور طارق الذي يقول أنه موجود في كل بيت. ويشير إلى “أن ما شجعني على تقديم الشخصية هو انها موجودة في واقعنا وهي لشاب الثلاثيني، يبني نفسه ليكون أسرة ومنزل لكن كل الأمور تقف ضده”. ويصفها بالشخصية الجميلة، بحكم أني بعيد عن هذا النوع من الأدوار منذ فترة. ويقول أن طارق حائر بين نارين، وعلاقته ممتازة مع زوجته ومع والدته كل منهما على حدى، لكن بسبب الخلاف المستمر بينهما يحاول إرضاءهما والتوفيق بينهما دوماً. ويصف علاقة طارق بغيداء بالأسوأ، “فهي الشخصية التي يتحداها ويكرهها منذ البداية”.

فيصل العميري.. الباحث عن الشغف والحب

من جانبه، يشير فيصل العميري أن “عهدي حاله كحال أي رجل يهتم بأعماله وبحياته الاجتماعية، هو شخص راق يشعر بأنه يحتاج إلى تعزيز الجانب العاطفي عنده، إذ يفتقد إلى الحب مع زوجته لطيفة (في الشرقاوي)، التي يخيم عليها البرودة في المشاعر، وتخلو من الأكشن العاطفي، وقد وجد في غيداء الشغف والحب فتقرب لها، وعاش معها قصة حب سرية. يضيف: “هذا اللقاء الأول لي مع إلهام الفضالة، رغم المشوار الفني الطويل لكلينا”، مشيداً بالتعاون معها ويصفها بالممثلة المتمكنة.

طلال باسم.. مواقف كوميدية وطريفة

من جانبه، يشير طلال باسم إلى “أنني أقدم شخصية عدولة، وهو شاب بسيط يعمل في الجمعية، وينتمي إلى عائلة متواضعة”. ويلفت إلى أن “الخط الدرامي له مليء بالمواقف الكوميدية مع خاله شهاب (خالد العجيرب) ومع شخصية نسيمة (شهد سلمان)، كما يعيش قصة حب طريفة خلال الأحداث”. ويختم بالقول أن “هذا التعاون الثالث مع النجمة إلهام الفضالة، وأراها فرصة مهمة لي بأن أكرر التعاون معها”.

المخرج سائد الهواري.. الإطار العائلي يكسب!

أما المخرج سائد الهواري فيقول “حققت نجاحين مع إلهام الفضالة”، لافتاً إلى أن “النقاشات التي تدور بيننا أثناء التحضير أو خلال تصوير أي مشهد آخذها في عين الاعتبار، وأفكر فيها للحظة لأكتشف غالباً أن قراراتها صائبة، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاهد المتعلقة بالعائلة”. ويسجل الهواري شكره إلى من يصفه بـ”العراب” المنتج باسم عبد الأمير، “الذي نجح في خلق فريق متجانس وحرص على جمعنا مرة أخرى”، متوقعاً أن يحقق “خواتي غناتي” النجاح نفسه الذي كان لمسلسلي “أمينة حاف”، و”الكون في كفة”.

ختاماً، يرى الهواري أن “الإطار العائلي دائماً ما يكون مرحب به في أعمال تحمل رسائل توعوية، وهو موجه إلى العائلة العربية عموماً والخليجية خصوصاً”.

الجدير بالذكر أن الكوميديا الاجتماعية “خواتي غناتي” هو من بطولة إلهام الفضالة، أحمد مساعد، طيف، فيصل العميري، شهد الياسين، عبد اللله بهمن، فهد باسم، خالد العجيرب، شهد سلمان، في الشرقاوي، طلال باسم، شيخة العسلاوي، شبنم خان وآخرين..

يُعرض مسلسل “خواتي غناتي” على شاهد اعتباراً من 29 سبتمبر.