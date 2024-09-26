الغاء فيلمَي “سيناترا” و “يسوع المسيح” لمارتن سكورسيزي. من يعرقل المخرج العالمي؟

قليلون في صناعة السّينما في هوليوود هم الذين يمكنهم التّفاخر بفيلم سينمائيّ كبير وناجح مثل مارتن سكورسيزي. في ما بدا أنّه عام ٢٠٢٥ مزدحم بالنّسبة للمخرج، أصبح جدول أعماله فارغًا بشكل غير متوقّع، كما توضح مجلة فارايتي. على ما يبدو، تمّ تأجيل كل من السّيرة الذّاتيّة ليسوع المسيح وفرانك سيناترا التي كان يعمل عليها إلى أجل غير مسمّى.

أُعلن لأوّل مرّة أنّ نوايا سكورسيزي هي تصوير كلا الفيلمَين المتتاليَين، لذلك سيخرج كلا المشروعَين في غضون فترة زمنيّة قصيرة. لكن الآن، يضطر المخرج البالغ من العمر واحدًا وثمانين عامًا إلى تغيير جدول أعماله والبحث عن تحدّيات جديدة.

تفيد التقارير إلى أنّه كان من المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم السّيرة الذّاتية لسيناترا في نوفمبر المقبل. ومع ذلك، فإن جميع العمّال الذين كان من المقرر أصلًا حضورهم للتّصوير تلقّوا إشعارًا بإلغاء المشروع، على الأقلّ في الوقت الحالي، وأنّه ليس هناك موعد للعودة، إذا حدث ذلك على الإطلاق.

وتشير الإشاعات إلى أن عائلة المغنّي، وخاصّة ابنته تينا سيناترا، لا تحبّ الاتجاه الذي كانت ستتّخذه السّيرة الذّاتيّة، مع التّركيز على علاقة الفنّان بـ “أفا غاردنر”، التي أدّت إلى انفصال والدَيها. وقيل إن ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس هما أفضل نجمَين من نجوم الفيلم.

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أما المشروع الذي يدور حول يسوع المسيح، والذي يتمحور حول روايتة “حياة يسوع” للكاتب شوساكو إندو والتي تحمل عنوان “حياة يسوع”، يتمتع بنظرة أفضل. كانت نوايا سكورسيزي، وفقًا لمجلة فارايتي، هي أن يكون مخلصًا للعمل وأن يُظهر وجهة نظر بعيدة عن التّقليديّة.