شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة شقيق إيساف: تشييع جثمان زوجي ودفنه بمقابر الأسرة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميساء زوجة نمازى جبل شقيق الفنان إيساف عن أن زوجها سوف يشيع جثمانه من مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه رحل عن عالمنا اليوم إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لوفاته في الحال.

وكان نجل نمازى جبل أعلن وفاة والده من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء له بالرحمة".

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

وكانت آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوفا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.