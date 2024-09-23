"صديقنا الغالي".. نرمين الفقي تهنئ مصطفى قمر بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي، على تهنئة المطرب مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت نرمين، مجموعة صور من حفل عيد ميلاد مصطفى قمر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب وسعيد يا صديقنا الغالي عقبال ١٠٠ سنة".

وحرص على حضور عيد الميلاد من نجوم الفن صلاح عبدالله وعلي الحجار ومصطفى كامل، وإيهاب توفيق، وحلمي عبد الباقي، والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن، مصطفى قمر من مواليد 22 سبتمبر 1966، ويمتلك في رصيده الفني ما يقرب من 35 عملا فنيا.

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