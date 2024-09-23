"دمر ديكور فيلم إلهام شاهين".. 11 صورة وفيديو من حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التهم حريق هائل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان يضم ديكور فيلم "الحب كله" للنجمة إلهام شاهين، وذلك مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

وعلق المنتج والمخرج شريف مندور على فيديوهات الحريق، وكتب "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد (الحب كله) إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، الحمد لله".

جدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت اندلاع حريق كبير في مارس 2024، وتحديدا في الديكور الخاص بمسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد بدير، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.