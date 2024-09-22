مصطفى حجاج يختار دينا الشربيني بطلة أولى أفلامه

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان مصطفى حجاج ، عن استعداده لخوض تجربة التمثيل في الفترة القادمة، إذ مقرر أن يقدم عمل سينمائي جديد .

قال مصطفى حجاح: "أنا نويت أمثّل فعلا وشغّال جدا على الموضوع ده علشان أطلع بأحسن شكل والناس متزعلش مني ومستني الدور يبقى مظبوط والورق يتكتب حلو بس بجد نويت خلاص".

وأكد مصطفى حجاج، أنه يتمنى أن تكون الممثلة دينا الشربيني بطلة أول فيلم له في عالم التمثيل قائلا "أنا بحب دينا الشربيني جدا لأنها جميلة وجدعة جدا ودي اللي أتمنى أبقى معاها في فيلم واحد".

“الناس الغدارة”

أعرب مصطفى حجاج عن سعادته بردود الفعل حول أغنيته الأخيرة "الناس غدّارة" والتي قدمها على طريقة الدويتو مع الفنان والمخرج "جاد شويري".

وأكّد أنه سعيد بالتعاون معه في الأغنية وأشاد بطريقة إخراجه للفيديو كليب الخاص بها خاصة أنه التعاون الأول بينهما.