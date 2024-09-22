منتج "التاروت": "إحنا مش عبط عشان نعمل مشهد خيانة مع كلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف بلال صبري منتج فيلم التاروت حقيقة منع عرض الفيلم، الذي تلعب بطولته الفنانة رانيا يوسف، بعد الحديث عن وجود مشهد غير لائق ضمن الأحداث.

وقال بلال في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي": "أخذت التصريح من الرقابة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها، المشهد عادي والناس طلعت إشاعات كتيرة حسبي الله ونعم الوكيل، الموضوع بقاله كتير من 2022 بس طلعوا الحوار دلوقتي للترند مش أكتر".

وتابع: "ولكن طبعا حذفناه ومعايا تصريح الرقابة وممكن أنزله على الانترنت عادي، الفكرة هي إن رانيا يوسف إحدى بطلات العمل متزوجة من أحد الأشخاص الذي يقوم بخيانتها، وكونها ترفض خيانته قالت له (أنا ممكن أخونك مع كلب) وهذه كلمة قيلت ويالهوي على اللي حصل، الدنيا اتقلبت عليها وحذفناه وريحنا دماغنا مع أنه والله ما فيه أي حاجة أصلا".

وتحدث صبري في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "أنا زعلان جدًا والناس مطلعة إشاعات أنا معرفش ليه الصحافة بتعمل معانا كدة، أولاً اللي كاتب الفيلم الأستاذ معتز المفتي ده خريج معهد سينما وفاهم يعني إيه رقابة والمخرج إبرام نشأت شاب مجتهد وشاطر جدًا، والفيلم هينزل في السينما وإحنا مش عبط أننا نعمل مشهد خيانة مع كلب".

وأوضح "الفكرة كلها إن فيه مشهد مع الفنانة رانيا يوسف قالتله جملة كده بمعنى إن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة قالت مالهوش أي لازمة واتشال وأخذنا التصريح وفوجئنا أن الصحافة بتكتب مشهد خيانة وحاطين صورة رانيا مع كلب مش عارفين مين اللي ضرب الصوره دي".

واختتم حديثه قائلًا: "ده هيوقفلي البيع والريتش وهيوقفلي الدنيا، طيب الناس دي تتقي ربنا دي فلوس مدفوعة، هل أنا كراجل منتج عندي بيت وأسرة وبناتي بخاف عليهم هعمل مشهد الفنانة رانيا يوسف بتخون جوزها مع كلب هل ده منطقي؟، ليه الناس بتعمل معانا كده، ليه بتوقفوا حال الناس".

يذكر أن فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد سليمان، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

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