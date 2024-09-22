بعد تقليدها لمشهد من "عمر وسلمى".. تامر حسني يمازح ابنته: "كنتي اعملي الدقن بالمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان تامر حسني ابنته "أمايا"، بعد أن قامت بتقليد مشهد له من فيلم "عمرو وسلمى".

ونشر تامر الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "طب قافلة حواجبك بالقلم عشان تبقي زي بابا، كنتي أعملي الدقن بالمرة، بحبك يا أمايا".

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من النجوم وهم: الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، وتأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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