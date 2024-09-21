بدء فعاليات ختام مهرجان مسرح الهواة وإعلان الجوائز بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - مهرجان مسرح الهواة .. بدأت قبل قليل على مسرح السامر فى العجوزة، فعاليات حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي".



تقام الدورة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والتى أقيمت على مدار أسبوع منذ الأحد الماضي 15 سبتمبر.

كان فى مقدمة الحضور ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والفنان هانى كمال رئيس المهرجان والمخرج أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من القيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين والمبدعين.

معرض للحرف التراثية

ما أن تطأ قدماك مسرح السامر، الذى. استعد جيدا للحفل، يستقبلك معرض مشغولات يدوية للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية منها الجمعية النوبية التي قدمت مجموعة من المشغولات الجلدية والاكسسوارات التى تحمل الطابع النوبى، تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً معرض للكتاب به مجموعة مميزة من إصدارات الهيئة، بالاضافة الى مجموع من الكتب بسعر مخفض جداً "جنيه واحد".



بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني



النيل للموسيقى الشعبية

وقدمت فرقة النيل للموسيقى الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من أغنياتها لجمهور حفل الختام .



شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا متميزا من عروض فرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، وذلك بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

وأقيم المهرجان برئاسة الفنان د. هاني كمال، ونظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي مدير المهرجان.

وكرم المهرجان أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.