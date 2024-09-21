ماذا كشفت جورجينا رودريغز لنتفليكس عن انتقالها إلى السّعوديّة برفقة كريستيانو؟

عادت “جورجينا رودريغيز” زوجة نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، إلى الشّاشة بموسم جديد من برنامجها الواقعيّ على منصّة “نتفليكس”، “أنا جورجينا”. وهذه المرّة، تمّ تسليط الضّوء على انتقال عائلتها للعيش في المملكة العربيّة السّعوديّة.

افتتحت جورجينا الحلقة الأولى بالاعتراف بأنّها شعرت بالارتياح لمغادرة مانشستر يونايتد.

منذ لقائها بزوجها، تابعت جورجينا رونالدو، من مدريد إلى تورينو إلى مانشستر يونايتد والآن النّصر.

اتّخذت العائلة هذه الخطوة في أوائل عام ٢٠٢٣ بعد أن وقّع نجم كرة القدم، رونالدو، تسعة وثلاثين عامًا، عقدًا كبيرًا بملايين الدّولارات مع فريق النّصر السّعوديّ وغادر مانشستر يونايتد.

تحدّثت جورجينا الخليج 365 عن ردّ فعلها، وقالت: “عندما أخبرني كريستيانو أنّه سيلعب مع النّصر، شعرت بالارتياح لأنّني كنت على استعداد لمغادرة مانشستر”.

“كنت أعلم أنّ شيئًا عظيمًا ينتظرنا وكنّا متحمّسين للغاية. لقد كنت سعيدة جدًا بالقدوم إلى المملكة العربيّة السّعوديّة.”

وتابعت: “لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة” خاصة أنه لم يكن لدى الثّنائي حتّى منزل في البداية، ممّا يعني أنّه كان عليهما بدلًا من ذلك الإقامة في فندق لمدّة شهر.

وكشفت جورجينا: “في البداية مررت ببعض التقلّبات لأنّنا لم نعش في فندق لفترة طويلة، كانت هناك أيامٌ لم أرغب في أن يراني أحد، ولكن بشكل عامّ كنت متحمّسة”.

وفي مكان آخر من الحلقة، واصلت الإشادة بجماهير ريال مدريد، إذ قالت: “لقد هتف المشجّعون دائمًا باسم كريستيانو، الذي كان ممتنًّا لسماع الهتافات ورؤية حبّهم له”. “نحن نعلم أنّه أينما ذهبنا سيواصلون الهتاف له والهتاف باسمه كما يفعلون اليوم.”

عادت السلسلة الجديدة المكوّنة من ستّ حلقات من برنامج جورجينا على “نتفليكس” Netflix في الثّامن عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، بعد موسمَين سابقَين ناجحَين.

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والآن، يشعر الجمهور بسعادة لإلقاء نظرة حصريّة على انتقال رونالدو وجورجينا إلى الحياة في المملكة العربيّة السّعوديّة.

بدأت جورجينا بمواعدة رونالدو منذ عام ٢٠١٦ ولديهما طفلان . وهي أيضًا زوجة أب لأطفاله الثّلاثة الآخرين.