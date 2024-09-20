عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري أمام الأهرامات

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا خاصا أمس بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة.

وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزها "يانا يا لاء" و"لو اتساب" ، انت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، ميدلي قديم، شكرا من هنا لبكرة، هتتدلع، وياه وغيرها من الأغاني.

من ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حقل ضخم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 27 سبتمبر الجاري في افتتاح مهرجان سماء العلا.

كما يستعد أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.