مختارات لأشهر المؤلفات العالمية والعربية لمواهب الأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لطلاب ٧ فصول بمركز تنمية المواهب للعزف على ألآت ( البيانو- الكمان- الكلارينيت- الفلوت) تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، علي المسرح الصغير، وذلك في إطار اهتمام الثقافة المصرية بدعم المواهب وتشجيعها.

ويتضمن الحفل مختارات من أشهر المؤلفات العالمية يعزفها الموهوبين فى ٤ فصول للبيانو، لكل من الدكتورة عفاف طلبة ويقدم أعمال منها : (تنويعات على أغنية فلكلورية روسية ورومانس لبروكوفيتش، مينوت لباخ، ١٠٠سنه سينما لعمر خيرت، المهرج لكابالفسكى، ضوء القمر لدينيس أجاى).

أداء.. "يحى اسماعيل الأتربى- يوسف على عبد القادر- سليمان جروح حبيب"، الفنانة رواينا سامح (عبر المفاتيح السوداء، رقصة الأطفال لبيلا بارتوك، أغنية فلكلورية روسية لبيتهوفن ، تحليق فوق السحاب لآلان بولارد،زهور من الجنوب لشتراوس ،أغنية نابوليتانية لتشايكوفسكى وأغنية صغيرة لختشاتوريان )أداء تأليف كريم - دانيال- فؤاد فادى- كارما كريم- روفينا أمير- جودى محمد - كارين ايهاب- جودى ماجد "، الفنانة رغدة حمدى (أرابيسك لبورجموللر، سوناتا لبيتهوفن، قضية عم أحمد لعمر خيرت، فالس من رقصات العرائس لشوستاكوفيتش).. أداء " على شريف - بشار تامر - عبد الله محمد- انس عماد - احمد عماد"، الفنان شريف صلاح (دراسة رقم ٤ و١٢ لشوبان ، دراسة رقم ١٥ لهيلير، سوناتا رقم ٢ لبيتهوفن).. أداء" شهد مجدى - زياد النبوى - مصطفى حسن - مهاب عجاج - محمود البطران".



ويشارك أيضا فى الحفل، فصل الكمان للدكتور محمد أبو عرب ( منويت ١و٢ لباخ، كونشيرتو لكاماروفسكى) أداء " يارا يحي- غزال احمد - ادم حسام "، فصل الكلارينيت للفنانة رنا هانى ( روزانوف مقطوعة رقم ٧١و٤٠و٢٥ ، كونشيرتو للكلارينت والبيانو لجوسيبي تارتيني ،كونشيرتو الكلارينيت والبيانو لكارل ستامتز ) أداء " مصطفى إسماعيل- مصطفى حسن -لوسيا ميلاد وحيد - جنى يحي- على عصام ".

فصل الفلوت للفنانة وردة امين (موسيقى فيلم أفريكانو لخالد حماد، كلمة حلوه لجيف بارنيل، حارة السقايين منير مراد ، ٣ دقات أحمد حامد دياب ، قديش كان فى ناس لزياد رحباني أداء " دينا رفاعى- دنيا طارق - سلمى علاء الدين - ايةالله بدر - هانيا سعود بمصاحبة فادى حمدى "بيانو"، سارة صفوت " ايقاع " عبد الله سامح "ساكسفون"، فادى عثمان " عود "، أسامه سيد " جيتار.

مركز تنمية المواهب



يذكر أن مركز تنمية المواهب، تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعدده، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.