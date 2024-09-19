بعد اتّهامه بالتحرّش.. سمية الخشاب تكشف علاقتها بصلاح التيجاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الشيخ صلاح التيجاني بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات، حيث أكدت أنها تعاملت مع هذا الرجل، ولم ترَ منه تصرفاً مسيئاً، بل على العكس هو إنسان خلوق، واستفادت كثيراً من جلساته، كما أشارت إلى أن طليقها أحمد سعد هو مَن عرّفها إليه.

وتحدثت سمية عن التيجاني فقالت في تصريحات لموقع “القاهرة 24”: “هو طبيب وإنسان رائع وعلى خُلق ودروسه رائعة، وأحمد سعد كان معرّفني عليه وقتها، وحضرنا له يمكن مرتين مع مجموعة من الناس”.

وأضافت: “صلاح التيجاني إنسان ملتزم ومحترم جداً، ده اللي أنا شفته وقتها، ودي شهادة لله، أنا قابلته في 2018، ومن وقتها حتى الآن مشوفتوش تاني”.

وكان قد أُثير في الساعات الأخيرة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الشيخ صلاح الدين التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية في مصر، وذلك عقب اتهام فتاة له بالتحرش الجنسي بها.

من ناحية أخرى، تواجه سمية الخشاب أزمة بعد اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على بعض مشاهد فيلم “التاروت” الذي تشارك في بطوته مع الفنانة رانيا يوسف، وأوقفت عرضه ومنعت إعطاء التصاريح لحين إجراء تعديلات على المشاهد التي اعترضت عليها، وهو ما شكّل صدمة لعدد كبير من الجمهور الذين اعتبروا الأمر ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية.

وكان الاعتراض على فيلم “التاروت” بسبب احتوائه على مشاهد جريئة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تصويره نوعاً غير تقليدي من الخيانة، بعد ظهور إحدى بطلات العمل وهي تخون حبيبها في مشهد غريب وغير متوقع مع كلبها الخاص، وطالبت الرقابة بإجراء تعديلات على هذه المشاهد، وإعادة تصوير بعض اللقطات.