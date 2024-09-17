أنغام تحتفل بنجاح حفلها في جدة: "شكرًا على ليلة جميلة لا تُنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة أنغام على الاحتفال بنجاح حفلها الغنائي في جدة الذي أقيم يوم الجمعة الماضية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري ضخم.

نشرت أنغام صورا من إطلالتها بكواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "شكرًا جدة على ليلة جميلة لا تنسى".

وكانت أنغام وجهت الشكر والتحية للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل فور صعودها على المسرح، وقالت للحضور: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات".

يذكر أن أنغام تستعد لحفل غنائي في دبي يوم 27 سبتمبر الجاري.

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