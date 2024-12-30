شكرا لقرائتكم خبر عن صور من احتفال أشرف زكى بعيد ميلاده فى دار إقامة كبار الفنانين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من كبار الفنانين المقيمين بدار الإقامة التابعة لنقابة المهن التمثيلية على الاحتفال بعيد ميلاد دكتور أشرف زكى، ومن أبرز الحضور فادية عكاشة، عواطف حلمى، المخرج محمد خورشيد، محمد الشال، حمدى العربي، سامى نوار، محمد الدمرداش، على إبراهيم، جيهان السيد، سيد فضل، حسين مسعود، محمد مرشد، علاء أبو ليلة، الفنان محمود البنا.

كما حرص على الحضور كل من: عزوز عادل، ايهاب فهمى، منير مكرم.



دكتور اشرف زكى فى دار إقامة كبار الفنانين اليوم

هذا واحتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها أشرف زكى بطريقتها الخاصة وبتوجيه رسالة رومانسية لزوجها عبرت فيها عن حبها له ومساندته لها، وأنه كل شىء فى حياتها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات: "كل سنة وأنت بطل قصة حياتى وكل سنة وأنت قلب مايا ومريم، كل سنة وأنت السند والأمان والحنية بلا حساب.



احتفال بعيد ميلاد دكتور اشرف زكى