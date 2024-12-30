شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب أحمد عدوية بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية، الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان قد أعلن المخرج عمرو سلامة خبر وفاة الراحل أحمد عدوية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي عم أحمد عدوية والد صديقي وأخويا النجم محمد عدوية”.

ومن المقرر أن تعلن الأسرة عن موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء في الساعات القادمة.

يُذكر أن المطرب أحمد عدوية، المولود في 26 يونيو 1945، كان من أبرز المطربين الشعبيين في مصر خلال فترة السبعينيات، وله العديد من الأغاني الشهيرة مثل “السح الدح امبو” و”زحمة يا دنيا زحمة”، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية.

كما سطر الراحل أحمد عدوية اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.