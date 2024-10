سيلينا غوميز تستعين “قطط” تايلور سويفت في حفل “إيمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل جوائز “إيمي” 2025 تردّد صدى رسالة دعم النجمة الأميركية تايلور سويفت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، من خلال الممثلة والمغنية ورائدة الأعمال سيلينا غوميز.

واستخدمت غوميز عبارة “سيدات القطط بلا أطفال” في كلمتها أثناء الحفل، والمماثلة لجملة استعملتها سويفت في توقيع رسالة دعمها نائبة الرئيس جو بايدن، والتي تشير إلى تصريحات السيناتور جيه دي فانس.

واعتلت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، إلى جانب زملائها في بطولة Only Murders in the Building، مارتن شورت وستيف مارتن.

وقال شورت مازحاً لمارتن: “اسمحوا لي بأن أقول إنه لشرف لي أن أعمل مع شخص يبدو وكأنه سقط ولا يستطيع النهوض”.

وردّ مارتن على شورت: “واسمحوا لي فقط بأن أقول إنه لشرف لي أن أعمل مع شخص يبدو وكأنه بطلة تنس نسائية سابقة”.

وعقبّت غوميز: “واسمحوا لي فقط بأن أقول إنه لشرف لي أن أعمل مع رجلين بعيدين كل البعد عن أن يكونا سيدتي قطط بلا أطفال”، ما أثار الضحك بين الجمهور.

ولم تكن غوميز الوحيدة التي أشارت إلى تعليقات فانس وسياسيين من الحزب الجمهوري، إذ تذكرت كانديس بيرغن التي لعبت دور البطولة في المسلسل الكوميدي “مورفي براون” في التسعينات، عندما “هاجمها نائب الرئيس دان كويل بشكل شخصي، عندما حملت وقرّرت تربية الطفل كأم عزباء”.

وقالت بيرغن (78 عاماً): “اليوم لن يهاجم أي مرشح جمهوري لمنصب نائب الرئيس امرأة لإنجابها أطفالًا. لذا، كما يقولون، انتهى عملي هنا”، ثم أضافت كلمة “مياو” في إشارة أيضاً إلى عبارة فانس.

وكانت سويفت أعلنت تأييدها هاريس على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال نشر صورتها محتضنة بنجامين باتون (واحدة من قططها الثلاث) في رسالة دعم هاريس، والتي ذيّلتها بقولها: “مع الحب والأمل، تايلور سويفت سيدة القطط التي ليس لديها أطفال”.

وأرادت سويفت (34 عاماً) في تعليقها على الصورة المأخوذة من جلسة التصوير عندما تمّت تسميتها شخصية العام 2023 من قبل مجلة “تايم”، الإشارة إلى تصريحات سابقة من زميل ترامب في الترشح السيناتور جيه دي فانس (أوهايو) في عام 2021، حين قال على قناة “فوكس نيوز” في مقابلة مع تاكر كارلسون، إن الديموقراطيين يروّجون لأجندة “معادية للأسرة” بقيادة “مجموعة من سيدات القطط بلا أطفال، واللواتي يشعرن بالتعاسة في حيواتهن الخاصة وخياراتهن فيها، ويردن جعل بقية البلاد بائسة أيضًا”.