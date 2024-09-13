بشرى تعيد الاحتفال بزفافها على الطريقة المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعادت الفنانة بشرى الاحتفال بزفافها على الطريقة المغربية وذلك خلال مشاركتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم في نسخته الخامسة هذا العام.

ونشرت بشرى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تعيد الاحتفال بزفافها على الطريقة المغربية، وسط سعادة غامرة من بشرى بالفستان المغربي وعلقت: "عروسة على الطريقة المغربية".

احتفلت الفنانة بشرى بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة مطلع شهر أغسطس الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن وصناعه، بينهم محمود حميدة، لقاء الخميسي، لقاء سويدان، أحمد فهمي، داليا البحيري، هاني رمزي، داليا مصطفى، شريف سلامة، رانيا يوسف، إلهام شاهين، درة، سيد رجب، شريف رمزي، رنا رئيس، لبلبة، إيمي سالم وميس حمدان.

كما تم تكريم النجم الكبير حسين فهمي نظرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية ومنحه "جائزة الإبداع" في حفل الافتتاح.



ويختتم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي فعالياته دورته الخامسة مساء اليوم الجمعة بعد إقامة العديد من الفعاليات السينمائية بحضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" الذي عرض مطلع العام الجاري وشاركها البطولة: نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، فراس سعيد، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، لقاء سويدان، ومن إخراج شادي أبو شادي.

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