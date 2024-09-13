شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل: علاقتى بالسوشيال ميديا زيرو.. وبشوفها زفة كدابة بوظت حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان ميدو عادل إن أهم ما يميز الأعمال هو لغة عصرها، مؤكدا أن مسلسل سره الباتع قدم المقاومة الشعبية المصرية، متابعًا: ممكن عمل عادى دلوقتى يبقى تاريخى مع مرور السنين.

وأضاف في لقاء خاص مع مها بهنسى على قناة سى بى سى من داخل المسرح القومى: من أسوأ الحاجات اللى بوظت حياتنا السوشيال ميديا، وعلاقتى بالسوشيال ميديا زيرو، وأنا شايفها زفة كدابة.. أنا بحاول أنوع في أعمالى وأدوارى والتنوع هو مهنة الممثل، واللى بيحب حاجة بيعملها من قلبه وأجمل حاجة خلقها ربنا هو الفن وأنا برفض أعمال أكثر مما بقبل.

واستطرد: أحب المسرح أكثر حاجة في الدنيا، ودور زياد في جروب الدفعة شبهى وأنا حبيت العمل مع شيرى عادل.. لافتا إلى أن ميزة مسلسل العائدون أنه أظهر أن حبنا لبلدنا يأتي بالفطرة، وهو عمل هيعيش كثير جدا، متابعًا: الفن ليس الممثل والمخرج وفى أعمال أخرى كثيرة تقدم فن.



واختتم: أنا اعرف الفنان سيد رجب معرفة شخصية من وأنا صغير، ومسلسل أبو العروسة كان يشبه الناس، وفيه عائلة وبراح وكان ممتع جدًا، والناس ما بتصدق تلاقى حاجة شبهها.