فيلم عاشق.. إيرادات أول ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل رواد دور العرض السينمائي مساء أمس أحداث فيلم “عاشق” للفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، مع ختام الموسم الصيفي للسينمات.

إيرادات فيلم عاشق

سجل فيلم عشق في الليلة الأولى من العرض مليون و43 ألف جنيه، وتفوق بذلك على فيلمي إكس مراتي وولاد رزق 3.

قصة فيلم عاشق وفريق العمل

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح،

تدور قصة فيلم “عاشق” في إطار رومانسي اجتماعي بين حاتم الذي يعمل معالج للإدمان وأسماء التي تقع في فخ الادمان ومشاكله توصلها إلى حائط سد في حياتها، وتجمع أحداث الفيلم بينهما ليتغير مسار حياتها معه.

نجاح كبير لمسلسل “عمر أفندي”

كان قد حقق أحمد حاتم حديثًا نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال حلقات مسلسل “عمر أفندي” وشاركه البطولة آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبوسريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبدالوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

تحضيرات أسماء أبو اليزيد لمسلسل “الغربان”

أما أسماء أبو اليزيد تشارك دراميًا في أحداث مسلسل “الغربان”،وجاء ترشيحها بعد اعتذار الفنانة عائشة بن أحمد عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية.

وعقد فريق الفيلم جلسات عمل الفترة الماضية بمكتب المنتج لإجراء بعض التعديلات على العمل، تمهيدا لتصويره نهاية أغسطس الجارى.

«الغربان» بطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصرى، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخى، محمود البزاوى، أحمد بدير.