شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تعيش نشاطًا سينمائيًا بفيلمين بنات الباشا والدشاش مع محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة زينة نشاطاً سينمائياً في الوقت الحالي، حيث تعاقدت على بطولة فيلم "الدشاش" مع محمد سعد ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد الفيلم عودة زينة للعمل مع محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008.

وفى نفس السياق بدأت زينة تصوير فيلمها الجديد "بنات الباشا" مع المخرج ماندو العدل، والمأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، ويكتب له السيناريو وحوار محمد هشام عبية ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "بنات الباشا" يجمع زينة والمخرج ماندو العدل للمرة الثانية في السينما بعدما قدما سوياً فيلم "الكبار" عام 2010 الذى سجل أول أعمال ماندو العدل الإخراجية وشارك في بطولته عمرو سعد وخالد الصاوي، كما تعاونت زينة مع ماندو في الدراما أيضاً خلال مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمى وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.