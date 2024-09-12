انتحار والد ماليكا أرورا بين التأييد والنفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفّي والد عارضة الأزياء الهندية ماليكا أرورا بعدما ألقى بنفسه من الطابق السادس لمبنى سكنيّ في “باندرا” (مومباي) في حادث انتحار حسبما أفادت وكالة الأنباء الهنديّة.

وقعت الحادثة الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم (الأربعاء) في مقرّ إقامة العائلة في مومباي. وبحسب المصادر، تم إرسال الجثة للتشريح في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وبالرغم من الحديث عن الانتحار، أفادت مصادر مقرّبة من ماليكا لموقع “إنديان اكسبرس” (Indian Express) بأنّ “ما حصل حادث. سنشارك تقرير الشرطة عندما نستلمه”.

وقالت مصادر أخرى مقربة من العائلة إنّ “والد ماليكا لم ينتحر، لقد كان حادثاً. الجميع مصدومون لأنه لم يكن يعاني من أيّ مرض”.

والدا ماليكا، جويس بوليكارب وأنيل أرورا، انفصلا عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها. في مقابلة سابقة مع “فيلم فير” (FilmFare)، تحدّثت ماليكا أرورا عن علاقتها بوالديها، وهو حدث أثّر بشدّة على حياتها وحياة أختها الصغرى، أمريتا، التي كانت تبلغ من العمر 6 سنوات في ذلك الوقت.

وكشفت ماليكا أيضاً عن أن والدتهما كانت المسؤول الرئيسي عن تربيتهما، وقالت: “لقد كانت طفولتي رائعة، لكنها لم تكن سهلة. في الواقع، عندما أفكر في الأمر، الكلمة التي أصف بها تلك الفترة هي مضطربة. لكن الأوقات الصعبة تعلمك دروساً مهمة أيضاً”.

تنسب ماليكا الفضل إلى والدتها في غرس أخلاقيات العمل القوية وأهمية الاستقلال الماليّ فيها. وقالت: “سمح لي انفصال والديّ بمراقبة والدتي من منظور جديد وفريد. تعلّمت منها أخلاقيات عمل ثابتة كالصخر، وقيمة الاستيقاظ كلّ صباح للقيام بأيّ شيء يلزم لأصبح مستقلّة بشدّة. تلك الدروس المبكرة هي الأساس في حياتي ومسيرتي المهنية. ما زلت مستقلّة بشدّة؛ أقدّر حرّيتي، وأعيش حياتي وفقًا لشروطي الخاصة”.