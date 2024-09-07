ميمي جمال تحتفل بنجاح "عمر أفندي" وتكشف عن كواليس شخصيتها بالمسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال بنجاح مسلسل "عمر أفندي" الذي شاركت بطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه ونسب مشاهدة مرتفعة.

وكشفت الفنانة ميمي جمال عن صور تخص شخصيتها بأحداث المسلسل من كواليس التصوير وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها وسط إشادة بدورها وعلقوا: "كنتي عاملة دور حلو أوي، ضحكتك كانت زي الشربات، انبسطت لما شفتك وانتي بتهزري، أحلى دور عملتيه".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة المسلسل أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

يذكر أن الفنانة ميمي جمال تشارك بمسلسل "العتاولة 2" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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