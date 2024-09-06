شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر أفندي الحلقة 15.. خطوبة دياسطي وأحلام بعد تهديد والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل عمر أفندي الحلقة 15 والأخيرة العديد من الأحداث، فبعد اكتشاف زينات (آية سماحة)، حقيقة علي (أحمد حاتم)، تبدأ تسأله عن عالمه والناس التي تعيش فيه، إلى جانب سيطرة الحزن عليهم بعد معرفتهم بوفاة تهامي والد علي.

وخلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل عمر أفندي يكتشف دياسطي (مصطفى أبو سريع) أن أحلام لم تتزوج، فيقوم بالذهاب مجددا إلى والدها (باتع خليل)، وعندما يجد الرفض منه، يخبره أنه علم أنه على علاقة بإحدى السيدات من خلال الجوابات، وأن زوجها خرج من السجن، ويهدده أن يذهب بالجواب إلى زوجها ويتسبب له في مشكلة، ليضطر والدها في النهاية للموافقة على خطبة ابنته من دياسطي، ويقرآن الفاتحة.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.