صابرين تصل بيروت.. استعدادًا لتكريمها فى مهرجان الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت النجمة صابرين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك استعدادًا لتكريمها غدًا ضمن فعاليات مهرجان الأفضل.

صابرين

تصدرت الفنانة صابرين التريند، وذلك بعد حديثها عن رايها في تجسيد السيرة الذاتية لاحد الابطال، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتجسيد أي شخصيات أخرى بعد شخصية أم كلثوم في مسلسلها الشهير.

صابرين

وذلك خلال استعدادها لتكريمها اليوم الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان الأفضل ببيروت.

و أضافت صابرين في تصريحات تلفزيونية: اتوقع عرض فيلم الملحد في فترة لاحقة، رغم الجدل الذي لاحق الإعلان عنه.

بنت الباشا مفاجأة من العيار الثقيل

وتابعت أنها تشارك في فيلم بعنوان “بنات الباشا” سيكون مفاجأة من العيار الثقيل.

وأشارت: «دخلت مع ماندو العدل فيلم أقوى جدلا من فيلم الملحد اسمه بنات الباشا».

وعن حضورها إلى لبنان رغم الظروف التي تمر بها البلاد ردت صابرين، قائلة :"لا لازم اجي، أنا بقت عائلتي في لبنان، ظروف أو مش ظروف باجي عادي خالص".

مسار إجباري

من ناحية أخرى حققت صابرين نجاحّا كبيرًا في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل مسار إجباري، وشاركها في بطولة العمل كل من: الفنانة بسمة، أحمد داش، عصام عمر، محمود البزاوي، وغيرهم من النجوم.

كما تنتظر صابرين عرض أحدث أفلامها بعنوان الملحد، والعمل من بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وكانت حرصت النجمة صابرين على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها عبر منشور على حسابها بموقع فيس بوك.

حيث كتبت صابرين قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا ماما يايومه ياماتى سلاماتى احتراماتي قبلاتى، يا كبيرة العيلة واللي شايلة الشيلة من زمان وعلمتينا يعنى إيه نحافظ على صلة الرحم والحنية تكون إزاى والتربية تبقى إزاى والعطاء يتعمل إزاى والصح صح والغلط غلط".

وأضافت صابرين: "ساعات كنا مابنسمعش الكلام لكن كل ما بنكبر وتعدى الأيام بنكتشف أنك عندك حق في كل كلمه قولتيها، ربنا يخليكى لينا وتحمينا بكلامك الموزون وأفعالك للخير يا صاحبة الفضل بعد ربنا علينا جميعا".