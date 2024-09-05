شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد فى ذكرى ضحايا "مسرح بني سويف" فى ندوة رد الجميل بالمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)، برئاسة الدكتور سامح مهران، الوقوف دقيقة حداد، قبل بداية ندوة اليوم " رد الجميل "، والتي كانت عن الدكتور عبد الرحمن عرنوس، وأدار الندوة الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله، وبمشاركة كلاً من المخرج حمدي حسين من مصر، والدكتورة هنادي عبد الخالق من مصر، والدكتور علاء حسني من مصر، وطلب الدكتور محمد سمير الخطيب وقوف الحاضرين دقيقة حداد وذلك تخليدا لذكرى أرواح ضحايا حادث حريق مسرح بني سويف الذي أودى بحياة العشرات من شباب ورموز المسرح المصري، وتزامنا مع الذكرى التاسعة عشرة لهذا اليوم المأساوي في تاريخ المسرح.

وجاء قرار اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اتباعا لتقليد سنوي يقوم به منذ عدة سنوات لتأبين ضحايا هذا الحادث المأساوي، حيث تم اعتبار يوم 5 سبتمبر من كل عام، يوما للمسرح المصري، إحياءً لذكرى شهداء حريق قصر ثقافة بنى سويف الذين رحلوا في مأساة هي الأبشع في تاريخ المسرح.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.