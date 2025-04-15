شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يستمر بقصف المعسكرات الحـوثية(ليلة دامية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف الطيران معسكر جديد تابع للحوثيين في محافظة الجوف الليلة

واكدت مصادر ان الطيران شن 3 غارات استهدفت مواقع الميليشيا في معسكر السويقي بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة ‎الجوف

هذا وكان قد استهدف الطيران الليلة معسكر ماس و ما حوله في مديرية مجزر أقصى شمال محافظة مأرب المحاذية للجوف

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران يستمر بقصف المعسكرات الحـوثية(ليلة دامية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.