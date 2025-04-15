شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يستهدف معسكر كبير تابع للحـ.وثيين يعقبه انفجارات عنيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عن استهداف الطيران معسكر كبير تابع للحوثيين في محافظة مأرب وكشفت المصادر ان الطيران استهدف معسكر ماس و ما حوله في مديرية مجزر أقصى شمال محافظة مأرب المحاذية للجوف

واكدت المصادر انه عقب قصف الطيران للمعسكر دوت انفجارات قوية



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