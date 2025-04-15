شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤل سعودي عن سبب اهتمام ترامب بهذا الأمر في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسأل الصحفي السعودي عبدالله آل هتيلة عن دور الرئيس الأمريكي ترامب في العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي في اليمن

وقال هتيلة في تساؤل عبر منصة إكس: ‏لماذا يهتم الرئيس ‎#الأمريكي دونالد ترمب بأدق التفاصيل عن ‎#اليمن؟. هذا وكان ترامب أعلن في منتصف الشهر الماضي أنه أمر قواته "بشن هجوم كبير" ضد الجماعة اليمنية فيما هدد "بالقضاء على الحوثيين تماماً".

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