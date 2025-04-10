شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مقتل اسرة باستهداف طيران حو ثي لمنزلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفّذ طيران مسيّر تابع لمليشيا الحوثي، قبل قليل، هجوماً استهدف منازل مدنيين في قرية "بيت بيش" التابعة لمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران المسيّر ألقى قنابل على منزل يعود للشقيقين إبراهيم محمد عييد بشارة وسالم محمد عييد بشارة، ما تسبب في دمار واسع بالمنزل وسقوط ضحايا من الأطفال، وسط حالة من الذعر بين السكان.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الخروقات الحوثية المتكررة التي تستهدف المدنيين في المناطق المحررة جنوب الحديدة، في ظل صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

